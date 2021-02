Bezdrátový internet do celého domu

Prvním krokem při stavbě vlastní domácí sítě je výběr vhodného routeru. Ten obstarává prakticky všechen síťový provoz, je to v podstatě brána do světa internetu. Nejlevnější modely se dají pořídit už za pár stovek, ty však zpravidla nic jiného než rozvod internetu neumějí.

Dražší verze, jejichž cenovky se pohybují v řádech klidně i několika tisíc korun, naopak nabídnou pokročilejší možnosti nastavení a zpravidla mají také lepší dosah bezdrátového signálu. Vynikají také v množství nabízených prémiových funkcí.

Pokročilejší routery jsou vybaveny USB porty, které dovolují připojit i externí pevný disk nebo klasickou tiskárnu.

Na rychlosti záleží

Ty nejlepší bezdrátové routery aktuálně lákají na WiFi 6, tedy na nejnovější rychlostní standard technicky označovaný jako WiFi 802.11ax. Ten uživatelům přinese rychlejší připojení díky vyšší datové propustnosti a minimální prodlevu, tedy co nejnižší možnou latenci.

Tím vám zároveň ušetří případné vrásky v situacích, kdy rozhodně nechcete, aby vám vypadl obraz či zvuk a ztratili jste kontakt, byť jen na chvíli. A je jedno, zda se bavíme o video konferenci se šéfem nebo učitelem ze školy.

Ve velkých bytech ale nemusí pro dostatečné pokrytí stačit ani ty sebelepší routery. To samé platí o klasických panelákových bytech, ve kterých je od ostatních jednotek rušen signál. V takovém případě se vyplatí zainvestovat do mesh systému. Je to vlastně systém bezdrátových krabiček, které se rozmístí do jednotlivých místností, aby šířily bezdrátový signál rovnoměrně všude tam, kde je to třeba.

Všechny jednotky komunikují mezi sebou a předávají si připojené klienty tak, jak je zrovna potřeba. Pokud tedy přecházíte z jedné místnosti do druhé, nemusíte nic nastavovat ani se připojovat k jiné síti. S mesh systémy budete mít celou domácnost pokrytou jednou WiFi sítí s jedním názvem sítě, takže můžete se smartphonem v ruce přecházet mezi místnostmi a u toho třeba volat přes internet či stahovat data.

Většina routerů a dalších síťových prvků má v dnešní době grafické průvodce, díky kterým zvládne konfiguraci i méně zkušený uživatel. Přesto pokud si s konkrétním nastavením síťového prvku nejste jisti, je vhodné instalaci svěřit do rukou odborníkovi. Špatná konfigurace totiž může k našim počítačům a datům pustit nezvané návštěvníky.

Tenda U10: internet do každého počítače

Především pro stolní počítače, které nemají vlastní WiFi kartu, je určen adaptér Tenda U10. Jednoduše se zasune do USB portu a samotný uživatel se nemusí prakticky již o nic starat, ovladače se nainstalují v prostředí Windows 10 automaticky. Stačí tedy jen následně zadat přihlašovací údaje k vaší domovské WiFi.

Stejně tak adaptér nalezne pochopitelně uplatnění u notebooků, které nemají vlastní WiFi kartu, případně ji mají nefunkční. Model Tenda U10 podporuje standardy 802.11a/ac/b/g/n, přičemž nabízí rychlost přenosu dat až 650 Mb/s. Podporována jsou pásma 2,4 i 5 GHz.

Tenda U10 Foto: archív výrobce

Velkou výhodou je také externí anténa se ziskem 6 dBi, která výrazně zlepšuje sílu bezdrátového signálu a přenosovou vzdálenost. V praxi se tak můžete připojit s tímto adaptérem dokonce i k sítím, které jsou vzdálenější a na které běžně zabudované WiFi karty v noteboocích nedosáhnou.

Zajímavá je také funkce přenosného hotspotu, díky ní můžete adaptér využít v podstatě jako vysílač. Pokud například máte PC připojené kabelem, adaptér poslouží k vytvoření bezdrátové sítě, ke které se následně připojí další zařízení.

Klady: dobrý dosah bezdrátového signálu

Zápory: na trhu jsou i kompaktnější adaptéry

Cena: 450 Kč

Mercusys Halo S12: do každého koutu

Halo S12 je v podstatě WiFi systém, který má v základu dvě nebo tři bezdrátové jednotky. S nimi dokáže vytvořit souvislé pokrytí prostor o ploše až 260 m2 bezdrátovou sítí (v případě dvou jednotek) o rychlosti 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz.

Zajímavé je jistě i to, že k sadě základních jednotek je možné přidávat i další základny pro pokrytí většího prostoru nebo zkrátka místa, kde se bezdrátový signál šíří hůře.

Základní jednotky vypadají úplně stejně, jsou to malé krychlové základny s velmi zajímavým designem. Díky zaobleným rohům by totiž málokoho napadlo, že jde vlastně o sofistikovaný síťový prvek, zařízení připomíná spíše nějakou malou lampičku.

Mercusys Halo S12 Foto: archív výrobce

Na rozdíl od většiny síťových prvků se tak v případě systému značky Mercusys nemusíte obávat toho, že by na konferenčním stolku v obýváku nebo někde v knihovně dělala jednotka ostudu. Naopak, líbivým designem do moderních domácností krásně zapadne.

Konfigurace je poměrně intuitivní a zvládnou ji i méně zkušení uživatelé, neboť průvodce v prostředí internetového prohlížeče vede uživatele celým procesem nastavení krok za krokem. V praxi tak prakticky není možné nakonfigurovat celý systém špatně.

Klady: jeden z nejlevnějších mesh systémů na trhu

Zápory: pro lepší pokrytí větších prostor je potřeba více jednotek

Cena: 1400 Kč (dvě jednotky)

TP-Link Archer C6U: zlatá střední cesta

Jedním z nejpopulárnějších routerů na současném trhu je Archer C6U od společnosti TP-Link. Při zachování rozumné cenovky totiž nabízí velice solidní přenosové rychlosti a celou řadu pokročilých funkcí. Konkrétně výrobce slibuje přenosové rychlosti až 1200 Mb/s, respektive 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz.

Velkou výhodou jsou čtyři antény, které dovedou pokrýt bezdrátovým signálem i větší prostory. Vyzdvihnout si v tomto ohledu zaslouží především technologie Beamforming – ta detekuje zařízení, i když jsou vzdálená nebo mají nízký výkon, a koncentruje na ně sílu bezdrátového signálu. V praxi tedy připojíte zařízení i v místech, kde na to obyčejné routery nestačily.

TP-Link Archer C6U Foto: archív výrobce

Standard MU-MIMO zase umožňuje Archeru C6U obsluhovat více zařízení najednou. Na rozdíl od základních modelů, které tuto technologii nemají, tak nehrozí žádné přetížení nebo zbytečná latence šířky pásma. Jednotlivá zařízení tedy získávají svá data rychleji s efektivnějším využitím bezdrátové sítě.

TP-Link nabízí obslužnou aplikaci Tether pro chytré telefony, se kterou celou síť snadno nakonfigurujete a zároveň ji můžete spravovat klidně i z druhého konce planety. Díky tomu přesně vidíte například to, zda se vaše dítě učí nebo hraje hry na konzoli, když zrovna nejste doma.

Klady: poměr cena/výkon

Zápory: na vícepatrové domy se hodí spíše mesh systémy

Cena: 1370 Kč

Devolo Magic 2 WiFi: nevadí ani zdi

Výhody meshových systémů jsme si představili již výše – jsou to sady bezdrátových síťových prvků, které dovedou šířit signál i na velkých plochách. Vhodné jsou tedy například i do vícepodlažních domů. V některých případech ale ani to nestačí, neboť přes některé zdi obsahující velké množství kovových prvků zkrátka bezdrátový signál nedostanete.

A právě v takových případech může pomoci sada Magic 2 WiFi od společnosti Devolo. Ta se v základu skládá ze dvou adaptérů. Menší model ze startovací sady se zapojuje poblíž routeru, ke kterému se připojí ethernetovým kabelem. Větší PowerLine adaptér pak připojíte kdekoliv chcete, avšak v rámci jednoho síťového obvodu.

Devolo Magic 2 WiFi Foto: archív výrobce

Po aktivaci vytvoří všechny další adaptéry Magic 2 WiFi společnou mesh síť, která automaticky přepojuje klienty podle toho, kde se zrovna nacházejí – to vše pod jedním názvem sítě. O to se stará funkce AP Steering. Ta aktivně pomáhá koncovým zařízením připojit se k optimálnímu přístupovému bodu v síti.

Pokud přístupový bod WiFi identifikuje další přístupový bod WiFi ve vaší vlastní síti, který má silnější signál a lepší příjem, automaticky přesměruje koncové zařízení na tento bod.

V podstatě tak přes nepropustnou zeď provedete WiFi síť pomocí elektroinstalace, což je často jediná možnost, jak se vyhnout vrtání do zdi a tahání síťových kabelů. Daní za toto elegantní řešení je však vyšší pořizovací cena.

Klady: internet vede i přes elektrickou zásuvku

Zápory: vyšší pořizovací cena

Cena: 6000 Kč (sada dvou adaptérů)

Asus RT-AC86U: zacíleno na hráče

Hráči mají úplně jiné nároky než většina ostatních počítačových uživatelů. Neplatí to přitom jen pro výkonnější součástky uvnitř klasických sestav a notebooků, ale také o internetových přípojkách. Především v nejrůznějších online titulech totiž každá milisekunda rozhoduje o tom, zda prohrajete či vyhrajete.

Vedle co možná nejvyšší přenosové rychlosti je tedy velmi důležitá i co nejnižší latence. Právě proto ještě před pár lety hráči takřka bez výjimky upřednostňovali při hraní kabelové připojení. Doba ale pokročila, a tak i bezdrátové routery mají rozhodně co nabídnout.

Asus RT-AC86U Foto: archív výrobce

Speciálně na hráče cílí dvoupásmový bezdrátový mesh router Asus RT-AC86U, který slibuje přenosovou rychlost až 2917 Mb/s, respektive 750 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 2167 Mb/s v pásmu 5 GHz. To je více než dvakrát vyšší rychlost v porovnání s průměrnými modely.

Velikost pingu patří mezi kritické technické parametry, které ovlivňují odezvu v online hře. Jejich hodnoty jsou silně závislé na herních paketech, které směřují z/a do cílové destinace. Gamers Private Network (GPN) od společnosti WTFast automaticky provádí optimalizaci trasy a vybírá nejúčinnější cestu pro herní pakety, což vede k trvale nižšímu času pingu a k jejich minimálním ztrátám. V praxi tak dosahuje Asus RT-AC86U velmi nízké latence.