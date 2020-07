Zlomový bod nastal. Nové hry poběží na starším i chystaném PlayStationu

Nová pětka nabídne v první řadě výrazně vyšší výkon, který bude stačit na bezproblémové hraní v rozlišení 4K. Přinese také zbrusu nový vzhled, který rozdělil hráče na dva nesmiřitelné tábory – jedněm se líbí a považují jej za moderní, druzí si z něj utahují.

Konzole od Sony dostane také zbrusu nový ovladač, jmenuje se DualSense. Ten se bude snažit zapojit do hry další smysl, a to konkrétně hmat. Gamepad by měl místo obyčejných vibrací nabídnout haptickou odezvu. Ovladač se tedy bude chvět podle toho, co se bude zrovna dít na obrazovce.

K navození co nejreálnější atmosféry mají přispět také programovatelná tlačítka L2 a R2, u kterých půjde nastavením měnit intenzita stisku. V praxi tak vývojáři budou moci upravit sílu stisku podle toho, co se zrovna odehrává na obrazovce.

Tlačítka L2 a R2 slouží například v automobilových simulátorech namísto pedálů pro brzdu a plyn. Díky nové vychytávce bude možné simulovat intenzitu stisku různých verzí aut tak, jako je tomu ve skutečnosti – ve starších vozech půjdou pedály mačkat hůře, zatímco u novějších snadněji.