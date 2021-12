Zběsilé závody i vesmírné souboje. Co si můžeme zahrát na Xboxu?

Mezi nejpopulárnější hry na Xboxu patří dále Psychonauts 2, Hades, Resident Evil Village, It Takes Two, Hitman 3, Yakuza: Like a Dragon, Ori and the Will of the Wisps, Call of Duty: Warzone, The Forgotten City, Gears 5 či Assassin's Creed Valhalla. Vybírat je tedy rozhodně z čeho.