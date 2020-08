Sedm let po vydání přibývají ve hře GTA 5 stále miliony nových hráčů

Už příští měsíc uplyne přesně sedm let od doby, kdy si premiéru odbyla videohra Grand Theft Auto 5. Přestože většina takto starých her by již dávno skončila v propadlišti dějin, v případě titulu od studia Rockstar Games to neplatí. Tvůrci se dokonce nyní pochlubili, že jen v letošním roce si hru koupily miliony dalších hráčů.