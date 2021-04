Rozhodně nekončíme, vyvrací Square Enix zvěsti o svém prodeji

„O prodeji společnosti neuvažujeme. Nechceme se zbavovat ani žádné její části,“ stojí v oficiálním prohlášení Square Enixu. Šéf tohoto herního studia Yosuke Matsuda jej rozeslal předním světovým médiím krátce poté, co agentura Bloomberg zveřejnila informace o možném prodeji.

Japonská společnost Square Enix, plným názvem Square Enix Holdings Co., Ltd., vznikla již v roce 1975. Od samého začátku se přitom věnuje vývoji videoher. Mezi nejznámější série z dílny tohoto studia patří Final Fantasy, Dragon Quest a Kingdom Hearts, všechny spadají do žánru RPG.