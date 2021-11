PlayStation 5 nabízí přes 360 her, těchto deset je nejpopulárnějších

PlayStation 5 se začal oficiálně prodávat v zahraničí 12. listopadu 2020, v Česku o týden později. Kdo by se chtěl nyní vydat do obchodu, vyrážel by zbytečně. Konzole nové generace totiž chybí v tuzemsku i zahraničí už více než rok.

Obchodníci vyřizují objednávky tak, jak přicházejí. Vytížení jednotlivých obchodů je různé, v některých případech ale musí lidé na PlayStation 5 čekat i déle než půl roku. PlayStation 5 se nabízí ve dvou různých provedeních. Standardní pětka vyjde případné zájemce na 13 490 Kč, verze bez mechaniky zvaná Digital Edition pak na 10 790 Kč.

Ovladač DualSense pro PlayStation 5 Foto: archív výrobce

Na statistikách deseti nejpopulárnějších titulů se podílejí pochopitelně pouze hráči, kteří PS5 již vlastní. Vedle tří titulů zmiňovaných výše se do přehledu těch deseti nejhranějších dostaly také tituly Call of Duty: Black Ops Cold War, FIFA 21, NBA 2K21, Destiny 2, MLB The Show 21, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a NBA 2K22. Trailery ke všem hrám si můžete prohlédnout na konci článku.

Zástupci společnosti Sony nicméně připomněli, že pro PlayStation 5 je k dispozici již více než 360 her. „V uplynulém roce jsme přinesli také klenoty, jako jsou Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal či Deathloop. A na celé řadě dalších her pracujeme – zmiňme například God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 a Horizon Forbidden West,“ pochlubili se zástupci herní divize.

Prozradili také, že za uplynulých 12 měsíců hráči dohromady odehráli více než 4,6 miliardy hodin. Streameři zveřejnili z PlayStationu 5 během prvního roku videa o celkové délce přes 26 milionů hodin.

Trailer ke hře NBA 2K21 Video: archív tvůrců

Trailer ke hře Fortnite Video: archív tvůrců

Trailer ke hře Call of Duty: Black Ops Cold War Video: archív tvůrců

Trailer ke hře FIFA 21 Video: archív tvůrců

Trailer ke hře Assassin's Creed Valhalla Video: archív tvůrců

Trailer ke hře Destiny 2 Video: archív tvůrců

Trailer ke hře MLB The Show 21 Video: archív tvůrců

Trailer ke hře Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Video: archív tvůrců

Trailer ke hře NBA 2K22 Video: archív tvůrců