Nejlepší hry pro Sony PlayStation 5

PlayStation 5 od Sony je na trhu již rok. Zájem o nejnovější generaci televizní konzole je však stále tak velký, že v obchodech chybí a čekací doba na dodání je od objednání i několik měsíců. Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří již pětku vlastní, zaujmout by vás mohla celá řada her.

Smutnit nemusíte ani ve chvíli, kdy máte k televizi stále ještě připojený PlayStation 4. Celou řadu populárních titulů si je možné užít také na starší generaci konzolí.

Pro PlayStation je k mání celá řada zajímavých exkluzivit, které na jiných konzolích nenajdete.

Jednou z nejpopulárnějších her pro nejnovější generaci konzolí od Sony je titul Ratchet and Clank: Rift Apart, který spíše než hru připomíná animovaný film – tak moc se povedla jeho grafika. Na rozdíl od celovečerních snímků zde ale můžete děj prožívat na vlastní kůži.

Proskákejte se s Ratchetem a jeho věrným parťákem Clankem řadou dimenzí a pomozte jim chytit zlého císaře z jiné reality. Právě okolo něj se točí celý děj této videohry. Robotický císař dobývá mezidimenzionální světy a Ratchetova a Clankova dimenze je další na řadě.

Bude tak nutné oprášit všechny zbraně, s jejichž pomocí se prostřílíte až domů. Ve výbavě nebude chybět rychlopalná pistole, zastřihávací rozprašovač či třesbomba, ale také celá řada udělátek popírajících fyzikální zákony.

Ratchet and Clank: Rift Apart je exkluzivitou pro PlayStation 5, případné zájemce vyjde tato plošinovka na 1199 Kč. Bavit přitom nebude pouze děti, ale určitě i dospělé.

Na starší konzoli

To samé v bleděmodrém platí také o hře Spider-Man: Miles Morales, která bude rozhodně bavit mladší i starší hráče. Výrobce nicméně doporučuje hru až od 16 let. V obchodech se dá tento titul pořídit za 999 Kč, a to nejen pro PlayStation 5, ale také pro starší generaci konzolí od Sony se čtyřkou v názvu.

V nejnovějším dobrodružství se seznámíme s teenagerem Milesem Moralesem, který se přizpůsobuje svému novému domovu, zatímco jako nový Spider-Man následuje svého mentora Petera Parkera. Do toho všeho vypukl mezi nevyzpytatelnou energetickou společností a špičkovou zločineckou armádou boj o kontrolu nad marvelovským New Yorkem.

Vzhledem k tomu, že se Miles ocitl v srdci této bitvy, brzy pozná cenu za hrdinství a bude se muset rozhodnout, co musí obětovat pro větší dobro. Nová hra pavoučího světa nabídne zcela nový herní zážitek, kdy hráči budou muset zvládnout bio-elektrické útoky jedů a skrytou kamuflážní sílu spolu s velkolepou akrobacií, gadgety a dalšími dovednostmi pavoučího muže.

Vysloveně pro děti je pak určeno hravé dobrodružství Sackboy: A Big Adventure, které je také určeno pro PlayStation 4 i 5. K mání je pro tyto konzole za 899 Kč. Sackboy se vrací ve velkém a je připravený podnikat nové kroky, je vybavený novými gadgety, které změní pravidla hry. Tato 3D adventura je velmi zábavná.

Vydejte se na epický závod s časem plný nebezpečí sólo, nebo vytvořte týmy dvou až čtyř dobrodruhů pro zábavnou párty hru. Společně budete překonávat takové zločinné úkoly, jaké si jen dokážete představit.

Originální příběh

Titul Deathloop není exkluzivitou pro PS5, zakoupit se dá také ve verzi pro PC. O to větší si ale zaslouží pozornost, díky předvánočním akcím herní fandové za tento titul zaplatí méně než tisíc korun.

Jak už samotný název napovídá, Deathloop zaujme velmi originálním dějem. Akční titul nás zavede na ostrov Blackreef, a to do nekonečného souboje dvou ostřílených zabijáků Colta a Julianny. Cílem hry je najít po celém ostrově všechny nepřátele a sprovodit je ze světa. Pokud se vám to nepovede, zemřete a budete se muset snažit znovu – jde totiž uvězněni v časové smyčce.

Teprve ve chvíli, kdy zabijete všechny své cíle, můžete celý cyklus jednou provždy ukončit. O přežití můžete přitom bojovat v roli Colta i Julianny, na své si tedy v případě tohoto titulu přijde také něžnější pohlaví.

Zajímavých her pro PlayStation 5, případně pro starší čtyřkovou generaci, je samozřejmě daleko více. Za pozornost stojí také Kena: Bridge of Spirits, Bugsnax, Marvel's Guardians of the Galaxy, Hitman 3, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima: Director's Cut, Demon's Souls či například Returnal.