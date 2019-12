Na počítač nestačil, tak raději skončil. Světový šampion přenechal žezlo umělé inteligenci

„Rozhodl jsem se skončit vrcholnou kariéru. Budu trávit více času s rodinou a odpočívat,“ prohlásil I Se-dol. Neskrýval přitom hlavní důvod, a to sice vysokou úroveň umělé inteligence, která „je schopna rozdrtit jakéhokoliv lidského hráče“.

Na rozloučenou si zahraje mladík ještě jeden profesionální zápas. Uskuteční se v lednu a jeho protivníkem bude umělá inteligence zvaná HanDol, která byla vyvinuta v Jižní Koreji a již má na kontě také celou řadu vítězství ve hře go.

Na rozdíl od šachových partií, ve kterých jsou počítačové programy schopné porazit elitní hráče už od konce minulého století, měli ve hře go stále navrch lidé. A to především kvůli tomu, že tato starodávná asijská desková hra obsahuje příliš mnoho kombinací, aby je mohl kdokoliv – klidně i stroj – v nějakém krátkém čase spočítat. Hráči tedy celou partii ovládají především intuicí.

Zvrat nastal až ve čtvrté hře, kdy I Se-dol poprvé vyhrál. Bylo to však dáno tím, že počítač udělal v 79. tahu chybu a všiml si jí až o několik tahů později, jak po prohrané partii přiznali také tvůrci počítačového programu.

Poslední klání bylo spíše již jen do počtu. Po třech předchozích neúspěších totiž bylo již v podstatě jasné, že mladý Jihokorejec už nemůže celkově vyhrát. Počítačový program si tak jen připsal další bod k dobru.

Do hledání nové práce se I Se-dol nebude muset hrnout příliš vehementně. Hraním go se totiž dají vydělat nemalé peníze. Jen za pět zápasů s programem AlphaGo si totiž mladík před lety vydělal 150 000 dolarů (3,5 milionu korun) navzdory prohře. Kdyby vyhrál, odnesl by si rovný milion dolarů, tedy v přepočtu více než 23 milionů korun.