Koronavirus hraje tvůrcům her do karet. Obrat překoná pět miliard

Obrat českých počítačových společností by měl v letošním roce stoupnout o deset procent, z 4,5 miliardy korun na více než pět. Do růstu se mimo jiné promítá koronavirová epidemie, díky které stoupl prodej českých her. Uvedla to Asociace českých herních vývojářů.