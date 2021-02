Koncerty v době koronaviru? Budoucnost festivalů připomíná videohru

„Streamování dobře fungovalo loni na jaře, kdy přišla tvrdá stopka prakticky všech kulturních akcí. Mám ale takový pocit, že se to lidem už omrzelo,“ uvedl pro Novinky.cz Michal Thomes, hlavní pořadatel Rock for People.

Podle něj totiž koncerty a festivaly nejsou pouze o účinkujících, ale především o celkové atmosféře. Lidé se zkrátka chtějí potkávat a ideálně si užít své oblíbené interprety se všemi kamarády. To ale v době koronaviru není dost dobře možné. Tedy spíše doposud nebylo…

První virtuální festival na světě

Předminulý týden se totiž festival Rock for People In the Game uskutečnil právě ve virtuálním světě. Každý návštěvník měl vlastní postavu a mohl se volně pohybovat po celém areálu – dokonce mohli lidé i létat, aby si celý areál mohli prohlédnout z ptačí perspektivy.

Pokud se chtěli bavit s dalšími lidmi, museli se přemístit do chatovací zóny. Následně se zobrazilo nad jejich postavou malé okénko přenášející obraz z připojené webkamery. V praxi to teda skutečně vypadalo, jako kdybyste se na festivalu potkali s přáteli, jak je vidět i v úvodním videu tohoto článku. Mohli jste mluvit, pohybovat se i tančit. A dokonce nechyběl ani fotokoutek či afterparty.

„Narazili jsme na to, že proběhly nějaké koncerty jako součást her, ale že by někdo přenesl celý hudební festival do virtuálního prostředí, to tu ještě nebylo. My jsme transformovali celé reálné prostředí festivalu do virtuálního světa – máme světové prvenství,“ neskrýval své nadšení z úspěšně proběhlé akce Thomes.

Skutečný festival je naplánován také

Festival Rock for People In the Game byl určen pro 1500 lidí a probíhal ve dvou virtuálních světech naráz. Zahrála britská kapela Nothing But Thieves či česká písničkářka Amelie Siba, některé koncerty nicméně nebyly přenášeny živě, ale pouze ze záznamu – to byl i případ kapely Missio, písničkáře a rappera KennyHooply či indie rockerů I Love You Honey Bunny.