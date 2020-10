Keanu Reeves dorazí později. Titul Cyberpunk 2077 se opět odkládá

Necelé dva měsíce před Štědrým dnem přichází další posunutí. Místo 19. listopadu hra podle tvůrců vyjde až 10. prosince. „Může se jevit jako nereálné, že máme šanci během 21 dní něco změnit v tak masivní a komplexní hře. Ale opravdu to tak je,“ uvedli vývojáři z CD Projektu RED v otevřeném dopisu.

Platí to přitom nejen o PC verzi, ale také o variantách pro televizní konzole aktuální i nové generace, tay PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X.

Keanu Reeves v hlavní roli. Titul Cyberpunk 2077 míří do lisoven

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kde jde vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.