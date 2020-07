Hra Mafia: Definitive Edition nabídne české celebrity

Ústřední postavu Tommyho Angela si zahraje charismatický herec Marek Vašut. To nicméně není jediný známý hlas, který si budou moci hráči ve hře užít. Jako Paulie se představí Petr Rychlý, Sama pak ztvární Luděk Čtvrtlík, Dona Salieriho Marcel Vašinka, Sáru Lucie Pernetová, Franka Dalimil Klapka a detektiva Normana Alexej Pyško. Zapomenout nesmíme ani na Ludvíka Krále, který se představí jako Don Morello.

Mafia: Definitive Edition není jen přímý port původní hry Mafia na moderní platformy, je to věrný remake, který obohacuje klasiku z roku 2002 v každém směru. A to ať už se bavíme o grafické stránce hry ve vysokém rozlišení 4K, či o originálním hudebním doprovodu s původními nahrávkami, které jsou typické pro dobu organizovaného zločinu v Americe 30. let 20. století.