Gamescom 2019: Call of Duty: Modern Warfare se vrací v plné parádě

Novinkami nové Call of Duty vyloženě hýří. Tou nejznatelnější je změna technologií, které hru pohánějí, a větší důraz na realismus. Vypadá to, že si vývojáři všimli obrovského úspěchu kompetitivního Rainbow Six Siege, kolem kterého vzkvétá perfektní komunita a daří se mu i na poli esportu.

Zprvu největší změnou, která potěší drtivou většinu hráčů, je odstranění season passu a dalšího placeného herního obsahu. Mapy, zbraně a nové režimy tak budou zadarmo a platit se bude pravděpodobně pouze za předměty kosmetického rázu. Zároveň bude titul podporovat tzv. cross-play, takže se proti sobě mohou postavit hráči na všech platformách, a to tedy PC, PS4 a Xbox One.

Ukázka ze hry Call of Duty: Modern Warfare Foto: archív tvůrců

Po stránce hratelnosti tak nové Call of Duty budou mnohem pomalejší, realističtější a svým způsobem vlastně intimnější. Stejně jako u zmíněného Rainbow Six Siege bude mít hráč velké možnosti, jak reagovat s okolím. Pomalé otevírání dveří a možnost hodit škvírou oslepující granát, přimknout se k rohu zdi se zbraní pro větší přesnost nebo možnost nabíjet při pohledu skrze mířidla. Zároveň do série konečně přicházejí balistické křivky při střelbě na delší vzdálenost.

Co se týká herních režimů v on-linu, mohou se hráči těšit například na nový režim Gunfight 2v2, akčnější Cyber Attack 6v6 nebo návrat Ground War, ve kterém se momentálně může pohybovat 64 hráčů, tedy 32v32, ale vývojáři mluví optimisticky o tom, že do režimu dokážou dostat klidně stovku hráčů. Ground War tak přímo leze do zelí sérii Battlefield, protože i zde nabídne bitvy na rozsáhlých mapách s vozidly atd.

Ukázka z režimu 2v2 v Call of Duty Modern Warfare Video: Activision

Každá ze zbraní bude mít zhruba 60 přídavků, a tak si v robustním systému Gunsmith bude moci hráč složit zbraň přímo sobě na míru. Vrátí se také tzv. killstreaky, kdy hráči získají ať už tradiční průzkumný dron, který zobrazuje protivníky na radaru, nebo salvu raket z nebe. Objeví se také bílý fosfor nebo obrněný oblek s rotačním kulometem, při jehož aktivaci začne hráči dunět ve sluchátkách pořádný rock.

Co se týká technologií, které pohánějí nejnovější díl, tak zatím nejsou pojmenované, ale je to po dlouhých čtrnácti letech, kdy Call of Duty přechází na zbrusu novou technologii. Engine podporuje technologii ray tracing pro věrné odrazy, dopad světla apod. Také už počítá s podporou 4K rozlišení s HDR.

Ukázka ze hry Call of Duty: Modern Warfare Foto: archív tvůrců

Ještě než hra vyjde, budou si ji hráči moci vyzkoušet. První si ji užijí hráči na PlayStation 4 už tento víkend, od 23. srpna do 25. srpna. Alfa test nebude vyžadovat vlastnění prémiového účtu PS Plus a nabídne hráčům režim Gunfight 2V2 na pětici map s náhodnou výbavou.

Další testy proběhnou v září a jejich plán je níže v tabulce.

Rozvrh beta testů Call of Duty: Modern Warfare

12. září až 13. září

PlayStation 4 – brzký přístup pro předplatitele

14. září až 16. září

PlayStation 4 – otevřená beta pro všechny 19. září a 20. září

PlayStation 4 – otevřená beta pro všechny, Xbox One a PC pro předplatitele

21. září až 23. září PlayStation 4, Xbox One a PC – otevřená beta pro všechny



Call of Duty: Modern Warfare vyjde 25. října, a to pro osobní počítače (exkluzivně na platformě Battle.net) a herních konzolích PlayStation 4 a Xbox One.