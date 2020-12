Cyberpunk 2077 zmizel z obchodu Sony. Kvůli stížnostem hráčů

Cyberpunk 2077 šel po několika odkladech do prodeje v minulém týdnu. Už tehdy bylo jasné, že novinka bude naprostý hit. Jen v rámci předobjednávek se prodalo osm milionů kopií, tržby tak celkově činily přes půl miliardy dolarů, tedy bezmála 11 miliard korun.

Kdo by chtěl naopak i přes nespokojenost ostatních hráčů Cyberpunk 2077 na PlayStationu vyzkoušet, bude si muset koupit v obchodě krabicovou verzi pro konzole. Ta se v obchodech nabízí za 1790 Kč, varianta pro PC je levnější, stojí 1490 Kč.

Titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkuje hráčům stejné možnosti.