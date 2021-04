Cyberpunk 2077 vrátily desetitisíce lidí. Kolik to studio CD Projekt Red stálo?

V rámci programu „Help Me Refund” měli hráči možnost vrátit kopie her bez udání důvodu. Studio se k tomuto kroku odhodlalo kvůli vlně kritiky, že titul Cyberpunk 2077 je plný nedodělků a chyb. Lidem vadilo i to, že je hra výkonnostně tak náročná, že na starší generaci konzolí vypadá grafika velmi chabě.