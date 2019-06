mif, Novinky

Hra Battlefield V je k dispozici pro počítače i televizní konzole Xbox One a PlayStation 4. Případní zájemci za ni zaplatí v případě konzolí 1699 Kč, verze pro PC je o dvě stovky levnější. Všechny aktualizace – a tedy další obsah navíc – je pak ale již možné stahovat bezplatně.

A to bude platit také v případě nových map, které vyjdou v průběhu letošního léta. První je přitom očekávána již na konci tohoto měsíce, jak bylo uvedeno výše. Mapa Al Sundan vezme hráče do nemilosrdné pouště, Marita zase do horských oblastí. Chystané mapy Provence a Lofoten Islands budou zaměřeny na pěší vojska.

Tvůrci také naznačili, že na konci roku se v páté kapitole vydáme válčit do Pacifiku. Je tedy zřejmé, že práce na Battlefieldu V ani náhodou neustávají.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Neskutečně věrná grafika

V minulosti se hra Battlefield V dočkala celé řady vylepšení, například podpory technologie ray tracing. Díky tomu nabídne neskutečně realistickou grafiku, grafiky totiž díky této technologii dovedou vypočítat přesné stíny odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Děj konkrétního titulu dokáže nabrat úplně jinou atmosféru, když v krvelačné vřavě vidíte lehce se pohupující vlnky v protékající řece nebo zahlédnete sebe samotného s puškou v ruce v odrazu okna. I pouhá rozsvícená lampička dovede vdechnout díky realističtějšímu vykreslení stínů hororový nádech prakticky jakékoliv místnosti.

Ukázku hry Battlefield V se zapnutým ray tracingem naleznete níže.

Video

Ukázka ze hry Battlefield V

Zdroj: archív tvůrců