Sony se připravuje na nápor hráčů, podnik navýšil výrobní kapacity PlayStationu 5

Původně mělo být podle informací deníků vyrobeno v období od předvánoční premiéry až do března 2021 zhruba pět až šest milionů konzolí. Vedení Sony ale údajně své plány přehodnotilo, protože očekává ze strany fanoušků před Vánocemi daleko větší zájem.

V současnosti tak již byly výrobní kapacity navýšeny na 10 milionů kusů. Díky tomu by měla být poptávka ze strany hráčů dostatečně pokryta. Sony totiž údajně s výrobou začalo již v červnu, do září by podle nových plánů mělo být vyrobeno na pět milionů konzolí.