S nejtenčím notebookem od Applu dorazí také výkonná varianta

MacBook Pro 13 vždycky cílil na náročné uživatele, a to i v základních verzích. Na tom se nemá nic změnit ani u čerstvě odhalené novinky, která si odbyla premiéru tento týden. Stroj používá stejně jako předchůdce 13,3palcovou obrazovku, která nabízí rozlišení 2560 x 1600 pixelů a technologii TrueTone.

Mezi další vylepšení MacBooku Pro patří klávesnice Magic Keyboard, kterou se chlubí i nový MacBook Air. Zdokonalený nůžkový mechanismus s 1mm zdvihem umožňuje pohodlné a tiché psaní s přesnou odezvou. Šipky v uspořádání do obráceného T usnadní projíždění řádků kódu, procházení tabulek i hraní her. Samozřejmostí je podsvícení jednotlivých kláves.

Všechna tato vylepšení nicméně nabízela i předchozí generace, která je již několik měsíců v prodeji. Hlavním rozdílem je proti ní přítomnost nového čipu M1, který vyrobil samotný Apple. Americký počítačový gigant tvrdí, že novinka je revoluční. Doposud totiž počítače potřebovaly hned několik čipů, zatímco novinka zvaná Apple M1 integruje hned několik čipů do jediného – procesorovou jednotku, grafické jádro, neurální engine a zároveň i paměťovou část.

Procesor s logem nakousnutého jablka by měl nabídnout nejlepší poměr výkonu/spotřeby na celém trhu. Je údajně až třikrát úspornější proti konkurenčním čipům, kterými jsou aktuálně vybaveny stolní počítače a notebooky. V praxi by se to mělo projevit delší výdrží MacBooků a nižší spotřebou stolních PC s logem nakousnutého jablka. Na reálné testy výkonu si budeme muset ale ještě počkat.