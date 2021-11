Před rokem se začal prodávat PlayStation 5, v obchodech přesto stále chybí

Bylo to ve čtvrtek 12. listopadu 2020, kdy hráči dychtící po novém PlayStationu 5 mohli poprvé vyrazit do obchodů. Ale jen v zahraničí, neboť v Česku odstartoval prodej o týden později. Obchodníci ale neměli lidem co nabídnout, protože všechny kusy se rozebraly už během předobjednávek. A uspokojit poptávku se nepodařilo ani po roce.