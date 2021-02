Ostravský superpočítač zamířil do důchodu. Po sedmi letech

To ale neznamená, že by za Anselm neměli Češi náhradu. Podle současného plánu bude v polovině letošního roku v centru IT4Innovations spuštěn superpočítač Karolina. Stát by se přitom měl nejvýkonnějším superpočítačem v ČR s ambicí umístit se do 10. příčky v Evropě a 50. příčky na světě.