Nové iPady a MacBooky se budou vyrábět ve Vietnamu. Foxconn tam postaví továrnu

Závod, který nově získal povolení, postaví dceřiná společnost Foxconnu Fukang Technology v provincii Bac Giang. Továrna by měla ročně produkovat osm milionů přístrojů iPad a MacBook.

Na žádost společnosti Apple přesouvá Foxconn výrobu některých přístrojů iPad a MacBook z Číny do Vietnamu. Informovaný zdroj agentuře Reuters v listopadu sdělil, že Apple chce regionálně diverzifikovat výrobu, aby se vyhnul dopadu obchodního napětí mezi Pekingem a Washingtonem.

Nový Air připomíná svým vzhledem špičkový iPad Pro s jedenáctipalcovou obrazovkou. Ve srovnání s ním by ale měl být lehčí a kompaktnější. Koneckonců má 10,9palcový displej s rozlišením 2360 x 1650 obrazových bodů. Kromě vesmírně šedé a stříbrné bude tato novinka k mání také v řadě atraktivnějších barevných provedení, například v růžové, zelené či modré.

Loni se představily nové MacBooky, které jsou vůbec poprvé vybaveny novým čipsetem Apple M1. Americký počítačový gigant tvrdí, že novinka je revoluční. Doposud totiž počítače potřebovaly hned několik čipů, zatímco novinka zvaná Apple M1 integruje hned několik čipů do jediného – procesorovou jednotku, grafické jádro, neurální engine a zároveň i paměťovou část.

Procesor s logem nakousnutého jablka by měl nabídnout nejlepší poměr výkonu/spotřeby na celém trhu. Je údajně až třikrát úspornější proti konkurenčním čipům, kterými jsou aktuálně vybaveny stolní počítače a notebooky. V praxi by se to mělo projevit delší výdrží MacBooků a nižší spotřebou stolních PC s logem nakousnutého jablka.