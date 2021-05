Nintendo chystá novou konzoli. Bude výkonnější

Novinka by měla stavět na stejných základech jako klasický Switch, do názvu však dostane slůvko Pro. To bude odkazovat na vyšší výkon. Díky novému čipu od společnosti Nvidia, jehož nedílnou součástí bude grafika s architekturou Ada Lovelace, by totiž novinka měla zvládat také hraní ve 4K. Proti tomu aktuálně nabízený Switch byl stavěn na hraní v rozlišení Full HD.