Nepočítá se ani s AMD. Intel není jediný, komu dá Apple vale

Několik posledních měsíců se spekulovalo o tom, že společnost Apple se chystá na trh uvést vlastní procesory pro klasické počítače. To skutečně zástupci amerického elektronického gigantu na konci června potvrdili. Nyní to však vypadá, že se do budoucna nepočítá ani s grafikami AMD, upozornil server Gizmodo.