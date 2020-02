Nelítostný souboj. PlayStation 5 předčí výkonem Xbox

Hned na úvod článku je nutné zdůraznit, že společnosti Microsoft a Sony zatím oficiálně přesné parametry výkonu obou herních systémů neprozradily. V tuto chvíli jsou tak zveřejněné úniky pouhou spekulací, nicméně podle serveru TweakTown jasně ukazují, že v otázce výkonu by měl mít navrch právě PlayStation 5.

Pětka totiž nabídne celkový výkon 12,6 TFLOPS, zatímco v případě Xboxu to bude pouze 11,8 TFLOPS. V obou případech by nicméně měly být herní systémy výrazně výkonnější než jejich předchůdci a měly by stačit na hraní v rozlišení 4K.