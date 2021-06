Nejvýkonnější herní grafiku už nabízejí překupníci. Klidně i za dvojnásobek

Většina lidí, která zamířila v oficiální den prodeje do obchodů, měla ale smůlu – karty byly beznadějně vyprodané. Od té doby mají prakticky všichni prodejci na svých webových stránkách napsáno, že dostupnost a cena karet je neznámá. Jednotlivé modely s tímto jádrem se tedy nedají v současnosti ani objednat.

Evidentně nepomohlo ani to, že oficiální obchody přišly již dříve s omezením prodeje – lidé si mohou pořídit pouze jednu kartu za měsíc. Prodejci si od toho slibovali, že by se mělo dostat na více zájemců a karty by neměli ve velkém vykupovat překupníci.