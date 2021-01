Nejvýkonnější český superpočítač se bude jmenovat Karolina

„Jsem rád, že je tradice v případě Karoliny dodržena. Jméno Karolina odkazuje k dalšímu z dolů v Ostravsko-karvinském revíru, který Salomon Rothschild pojmenoval po své manželce Caroline. Ostatně koksovnu Karolinu stojící v samém centru Ostravy až do 80. let si mnoho z nás ještě živě vybavuje a s Ostravou neodmyslitelně spojuje,“ prohlásil Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations.

Karolina by měla být spuštěna v polovině roku a stane se nejvýkonnějším superpočítačem v ČR s ambicí umístit se do 10. příčky v Evropě a 50. příčky na světě. Výkon superpočítače bude činit 15,2 PFlop/s. Díky tomu by měl být schopen za pár hodin spočítat stejně náročnou úlohu, která by jinak extrémně výkonným domácím počítačům trvala celý rok.