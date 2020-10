Ceny nových přenosných počítačů od Microsoftu už nejsou tajemstvím

Společnost Microsoft ukázala na začátku října dva nové stroje – cenově dostupný přenosný počítač Surface Laptop Go a výkonný hybrid Surface Pro X, který kombinuje to nejlepší ze světa notebooků a tabletů. První prodejci již zařadili v rámci předobjednávek obě novinky do svých nabídek, díky čemuž již nejsou tajemstvím jejich ceny.