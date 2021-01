Cena baterií do notebooků klesla za dekádu o třetinu

Průměrná cena baterií do notebooků se za posledních deset let snížila o 30 procent na 1420 korun. Naopak baterie do mobilů podražily o 72 korun na 331 Kč. Vyplývá to z údajů webu BatteryShop. Za poklesem ceny počítačových baterií stojí technologický vývoj ve výrobě.