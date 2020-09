Boj o nejlepší televizní konzoli

Původně to vypadalo, že Microsoft přijde na trh s jednou konzolí. Nakonec ale budou dvě. Špičkový Xbox Series X, který se má stát nejvýkonnějším televizním systémem na světě, doprovodí na pulty obchodů také levnější verze Series S.

Srdcem konzole Xbox Series X bude osmijádrový procesor z dílny AMD s architekturou Zen 2, který se dovede rozpálit až na 3,8 GHz. Půjde přitom o čip s 16 vlákny. Nedílnou součástí celého čipsetu bude také integrovaný grafický čip postavený na architektuře AMD RDNA 2, který nabídne frekvenci až 1,825 GHz. Grafika by tak měla být v praxi zhruba o 20 % výkonnější než AMD Radeon RX 5700 XT.

Případní zájemci mohou počítat také s velmi rychlým úložištěm. Konkrétně bude Xbox Series X vybaven NVMe SSD s kapacitou 1 TB. Výrobce se navíc zajímavě vypořádal i s případnou rozšiřitelností, konzole totiž bude využívat speciální proprietární 1TB SSD od Seagatu, které se bude připojovat pomocí speciálního konektoru pro zachování co nejvyšší přenosové rychlosti.

Obě novinky se na pultech tuzemských obchodů objeví 10. listopadu, předobjednávky odstartují již 22. září. Očekává se, že stejně jako u předchozích generací bude poptávka převyšovat nabídku. Kdo si tedy bude chtít dopřát konzoli pod vánoční stromeček, neměl by s objednávkou otálet.

V případě grafického jádra označuje výrobce architekturu jako Custom RDNA 2. Důležité je nicméně to, že poběží až na frekvenci 2,23 GHz. Výrobce přitom počítá s tím, že tyto součástky by měly dát dohromady výkon přesahující 10,2 TFLOPS. Počítá se s 16 GB paměti typu GDDR6 (256-bit) s propustností 448 GB/s.

Konzole by tak v praxi měla stačit na hraní v rozlišení 4K, a to při 60 snímcích za sekundu. Počítá se také s tím, že bude obsahovat speciální ray tracing jádra, díky nimž nabídnou jednotlivé hry dechberoucí grafiku. Lákadlem by u PlayStationu 5 měla být plejáda exkluzivních titulů.