Bez rychlých SSD to nepůjde. Tvůrci her je považují za nutnost

SSD jednotky neobsahují žádné pohyblivé součástky, díky čemuž jsou proti klasickým diskům daleko rychlejší. To je v praxi znát při otevírání souborů i při spouštění počítače. Prakticky všechny modely jsou navíc zcela tiché. Nezvyšují tak zbytečně hluk uvnitř skříně na rozdíl od pevných disků, které v některých případech bývají nejhlučnější součástkou počítače.

Není žádným tajemstvím, že tvůrci her kvůli věrnějším grafickým efektům tlačí nároky na výkon PC stále více směrem vzhůru. Krásně to dokládá společnost Blizzard u chystaného titulu World of Warcraft: Shadowlands.