Apple Silicon už mají vývojáři, první novodobý počítač se ukáže ještě letos

Nové čipy obdrželi vybraní vývojáři v rámci konference WWDC, a to i s odpovídajícím hardwarem – v podstatě tak Apple vytvořil speciálně pro ně testovací počítače, na kterých budou moci odladit vlastní hardware.

Zástupci společnosti Apple zatím nic nepotvrdili, ale údajně by se mělo jednat o MacBook Pro. Současné plány navíc počítají s tím, že do dvou let bude celá nabídka této společnosti postavena výhradně na čipech Silicon.