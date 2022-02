Závody v dobývání virtuálního vesmíru

O tom, jak by to mohlo celé fungovat, skvěle pojednává film Ready Player One z roku 2018, který byl natočen podle stejnojmenného románu Ernesta Clinea. Jde o strhující dobrodružný thriller z blízké budoucnosti, kde prakticky celý svět tráví všechen svůj volný čas ve virtuální realitě, ve hře zvané OASIS. Je to místo, kde mohou lidé utéct od svých všedních starostí, mohou se zde bavit, závodit, cestovat, studovat, zamilovat se… Zkrátka dělat vše, co je napadne.