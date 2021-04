Za týden proteče českým internetem 30 milionů filmů. O2 navyšuje kapacitu sítě

Společnost O2 skokově navýšila kapacitu přenosové sítě, jako první tuzemský operátor tak využívá technologii 400GE pro přenos do NIX.CZ. V praxi to pro běžné uživatele znamená, že by měli mít stabilní a rychlé připojení i při jednorázových špičkách. To je daleko důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Za jeden týden totiž českým internetem projdou data o objemu odpovídajícímu 30 milionům filmů.