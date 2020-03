Za deset let přibylo půl milionu domén .cz

Počet registrovaných internetových domén s koncovkou .cz se za posledních deset let zvýšil o více než půl milionu na 1,329 milionu. Spolu s nasyceností trhu přírůstky celkového počtu v posledních letech klesají. Loni byl nárůst 11 000 domén, o rok dříve 16 000. Ještě v roce 2016 byl nárůst o 50 000 nových jmen. Vyplývá to z údajů doménového sdružení CZ.NIC. Před 35 lety byla zaregistrovaná první internetová doména nejvyššího řádu .com.