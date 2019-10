V Česku se má internet šířit přes záchody

Hned na úvod se sluší zmínit, že šíření internetu prostřednictvím WC není žádná revoluční myšlenka, se kterou by přišli Češi. Na tuto činnost se specializuje v zahraničí například společnost Cablerunner Technology.

Nápad Najmana nicméně posouvá celou technologii na novou úroveň, neboť k pokládce a uchycení kabelu napříč kanalizační sítí využívá speciálního robota. A to je daleko složitější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Náklady na přivedení optického kabelu do menších vesnic či satelitních městeček jsou zpravidla tak vysoké, že se do toho operátoři příliš nehrnou. Vedení prostřednictvím již existují kanalizační sítě je tak představuje elegantní řešení, jak náklady na výstavbu výrazně snížit.

Potřeba je pouze to, aby trubka pro vedení kabelu měla tloušťku alespoň 15 cm, do užších míst se totiž robot nedostane. Při rozšiřování internetu přes kanalizační síť tak již nebude potřeba rozkopat půlku vesnice, signál bude bez nadsázky doveden až do záchodu v každé domácnosti.