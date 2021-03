USA odstranily překážku globální dohody o digitální dani

Administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa ve věci dosud trvala na opatření "bezpečného přístavu", nadnárodní společnosti jako Facebook nebo Google by si podle něj mohly zvolit, zda na nová pravidla přistoupí. Krok USA by podle listu The Financial Times mohl být zlomem při jednání téměř 140 zemí o digitální dani, které organizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).