USA by měly koupit podíly v rivalech Huawei, míní ministr

Podle Barra by Spojené státy a jejich nejbližší spojenci měli "aktivně zvážit" návrhy na "americké vlastnictví kontrolního podílu" ve firmách Ericsson a Nokia. "Pokud by za jednou či oběma firmami stály náš velký trh a finanční síla, udělalo by to z nich mnohem impozantnějšího konkurenta," uvedl ministr.