Umělá inteligence pomůže armádě při výcviku i překonávat nedostatky

Opata uvedl, že armáda musí představit státním a průmyslovým investorům své technologické potřeby alespoň na 20 let dopředu. Poznamenal, že Spojené státy tak učinily v roce 2005 a teprve nyní dostávají výsledky. Poukázal také na potřebu, po vzoru NATO, spolupráce s veřejným a privátním sektorem. "Proto je nutné odbourat kriminalizaci toho, když se vojáci setkávají s komerční sférou, protože jinak se do armády nové technologie nedostanou," uvedl.

Armáda podle něj musí navrhovat to, co ještě neexistuje, nebylo vyvinuto a vypadá jako sci-fi. Bude potřebovat nové technologie, ale nesmí spoléhat pouze na ně. Ukazují to podle něj boje na Ukrajině. Za klíčové slovo do budoucna považuje autonomii.