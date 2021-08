Trump má na Twitteru stále stopku, Tálibán ale nevadí

Server CNN jejich příspěvky označuje za „propagandu“, neboť se velmi často chlubí tím, jaká nová území byla dobyta. I když by se to dalo vnímat jako podněcování k násilnostem proti oficiální afghánské vládě, představitelé Twitteru zatím sedí s rukama v klínu a účty nijak neomezují.

A ani to nemají podle všeho zatím ani v plánu, pro agenturu Mediaite pouze stoicky uvedli, že budou „nadále proaktivně prosazovat svá pravidla“. „Nejvyšší prioritou Twitteru je udržovat lidi v bezpečí. A my zůstáváme ostražití,“ stojí v prohlášení, které citoval list New York Post.