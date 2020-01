Stát stále počítá s aukcí 5G v prvním čtvrtletí

Podle Českého telekomunikačního úřadu je aukce připravena a má potenciál splnit cíle, se kterými byla seznámena vláda minulý rok, tedy zejména posílení konkurence vstupem čtvrtého operátora a nastartování rozvoje 5G sítí. „V současné době probíhají jednání se zástupci MPO o případných změnách v parametrech aukce. Zároveň platí, že jakákoli změna parametrů aukce by znamenala novou veřejnou konzultaci, a tedy i odklad výběrového řízení o několik měsíců,“ řekl mluvčí úřadu Martin Drtina.

Jedním z cílů aukce je přilákat čtvrtého mobilního operátora, který by zvýšil konkurenci. Podle Lorenza je ale budování sítí 5G vysoce nákladné a vstup nového hráče příliš nedává smysl bez sdílení infrastruktury. „Bylo by ale nefér, kdyby někdo dostal volný nebo levný přístup do již existujících sítí,“ podotkl. Sdílení sítí se zřejmě nevyhnou ani stávající operátoři mezi sebou.