Senátoři v USA chtějí zakázat úředníkům čínskou aplikaci TikTok

„Jak už uznala řada naši federálních úřadů, TikTok je pro Spojené státy znatelným bezpečnostním rizikem a na vládních zařízeních nemá co dělat,” dodal.

Aplikace, v níž mohou uživatelé vytvářet a sdílet krátká videa, získává v poslední době mezi Američany stále větší popularitu, a to převážně u mladých lidí. Měsíčně ji aktivně používá 26,5 milionu Američanů, přičemž asi 60 procent z nich je ve věku 16 až 24 let.

Hawley v listopadu přišel s návrhem zákona, který by firmám pocházejícím ze států pokládaných za rizikové zakázal přesouvat data Američanů zpět do svých zemí. Také by jim znemožnil sbírat data, která nutně nepotřebují pro svůj provoz. V případě TikToku se jedná o kontakty uživatelů a údaje o jejich poloze.