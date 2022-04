„Připravil nás o peníze.“ Bývalí akcionáři Twitteru žalují Muska

Americký zákon o cenných papírech vyžaduje, aby investoři oznámili koupi pěti procent akcií firmy do deseti dnů od uskutečnění nákupu. To by v případě Muska bylo do 24. března. Musk však zveřejnil informaci až 4. dubna, kdy již měl podíl téměř 9,2 procenta.