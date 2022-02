Prima nakonec na O2 TV zůstává

To potvrdil také operátor. „Díky oboustranné dohodě budou moci naši zákazníci i nadále sledovat v rámci O2 TV všechny kanály Skupiny Prima. Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek. V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol – do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí,“ doplnil Komerční ředitel O2 Czech Republic Richard Siebenstich.