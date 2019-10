Porno jen s ověřeným obličejem? Návrh již řeší první vláda

Jakkoliv bizarně to může znít, vláda v Austrálii skutečně řeší, zda by bylo možné využít technologie pro rozpoznávání obličejů nejen k chytání zločinců, ale také k návštěvě webových stránek s erotickou tematikou.

Od tohoto návrhu si australští poslanci slibují především to, že zamezí v přístupu k nevhodnému materiálu mladistvým. Upozornily na to servery Business Insider a ArsTechnica.

V praxi by to fungovalo v podstatě jako nyní – avšak s jedním podstatným rozdílem. V současnosti totiž uživatelé musí kliknout na tlačítko, kterým potvrzují, že jim již bylo 18 let. V budoucnu by se zobrazila stejná hláška, zároveň by se ale aktivovala webkamera, která by ověřila identitu člověka.

Vznikne databáze obličejů?

Každá erotická stránka by totiž podle návrhu byla napojena na speciální databázi, která by shromažďovala fotografie z řidičských nebo občanských průkazů. Teprve po porovnání fotky z webkamery s databází by pak mohlo být porno zpřístupněno.

„Současná řešení jsou neúčinná a může je snadno obejít kdokoliv. Tímto technologickým řešením bychom byli schopni zabránit mladistvým v návštěvě nepřístupných webů, které mohou výrazně zasáhnout do sexuality a vztahů mladých lidí,“ obhajoval návrh poslanec Andrew Wallace z parlamentního výboru pro sociální politiku a legislativní záležitosti.

Ten zároveň zdůraznil, že zatímco sázkaři musí v Austrálii každé dva týdny potvrzovat svůj věk, diváci u porna nijak kontrolováni nejsou. „Nechceme potírat legální sázení. A to samé platí také v případě porna – jediným cílem je zabránit v přístupu mladistvým,“ podotkl Wallace.

Návrh budí emoce

Návrh zatím nemá důležité součásti, jako je například detailní popis procesu, jakým by mělo ověřování obličejů probíhat, zda bude probíhat při každé návštěvě lechtivé webové stránky či kdo se bude o databázi fotek uživatelů starat.

V tuto chvíli tedy není jasné ani to, kdy a zda vůbec začne zákon o novém přístupu k internetové pornografii platit. Přesto již návrh napříč opozicí budí vášnivé reakce. Kritici poukazují především na to, že jde o velký zásah do práv uživatelů.