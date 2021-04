Nejrychlejší internet od Vodafonu nemůže mít každý. Nejsou modemy

V minulosti si u nabídek jednotlivých operátorů lidé museli zvykat na to, že nejrychlejší přípojky nejsou dostupné ve všech lokalitách. Na tom se nic nezměnilo ani nyní, ale přidaly se další problémy – nedostatek modemů.

To v praxi znamená, že celá řada lidí by ve svých domovech sice mohla nejrychlejší internetové přípojky využívat, ale bez kompatibilního modemu to není možné. Na Novinky.cz se obrátilo hned několik čtenářů, kteří si stěžovali, že je operátor nepřipojí, i když je v jejich lokalitě internet s rychlostí 1 Gb/s dostupný.