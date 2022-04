Musk nakonec členem správní rady Twitteru nebude

Musk se přitom podle původních plánů měl stát členem správní rady v sobotu, až do roku 2024 měl zastávat funkci ředitele. Po dobu, kdy by byl členem správní rady, a 90 dní po ukončení členství nesměl sám nebo ve skupině vlastnit více než 14,9 procenta akcií Twitteru.

„Elon se ale ještě téhož rána – v sobotu – podělil o to, že se již nestane členem správní rady,“ uvedl Agrawal. „Jsem přesvědčen, že je to tak nejlepší. Vždy jsme si vážili a budeme vážit příspěvků našich akcionářů, ať už jsou ve správní radě, nebo ne. Elon je naším největším akcionářem a my budeme i nadále otevřeni jeho příspěvkům,“ doplnil šéf Twitteru.