Manžel neměl sebevražedné myšlenky, řekla vdova po Johnu McAfeem

"Poslední slova, co mi řekl, byla: 'Miluju tě a večer ti zavolám'," řekla 38letá Janice McAfeeová novinářům před věznicí Brians 2 severozápadně od Barcelony, kam si přišla vyzvednout manželovy osobní věci. "To nejsou slova někoho, kdo pomýšlí na sebevraždu," dodala v prvním veřejném prohlášení po středeční smrti svého manžela.

McAfeeho zatkla loni v říjnu policie na letišti v Barceloně a soud jej poslal do vazby, kde čekal na výsledek řízení o vydání do USA. Španělský soud ve středu vydání McAfeeho do USA schválil. Proti rozhodnutí se nicméně ještě dalo odvolat a poslední slovo by ve věci měla španělská vláda.