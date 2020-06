Létáte s dronem? Nově budete muset udělat test a registrovat se

Desítky tisíc lidí, kteří se v Česku baví létáním s drony, čeká od nového roku registrace a online test pilota. Na rozdíl od současnosti, kdy se i amatéři dronem mohou podívat do výšky 300 metrů, pak budou moci létat do výšky sotva poloviční, maximálně do 120 metrů.