Lagardeová: Kryptoměny nestojí za nic, měly by být regulovány

"Mé velmi skromné hodnocení je, že (kryptoměny) nemají žádnou hodnotu, nejsou na ničem založené, neexistuje žádné podkladové aktivum, které by fungovalo jako záchranná kotva," prohlásila šéfka centrální banky. To by v případě digitálního eura být nemělo, protože za ním bude stát ECB. Digitální euro by se tak mělo stát bezpečnějším uchovatelem hodnoty.

Lagardeová dodala, že sama žádná kryptoaktiva nedrží, neboť chce dodržovat to, co hlásá. Sleduje je ale velmi pečlivě, protože jeden z jejích synů do nich investoval, přestože mu to neradila. "Je to svobodný člověk," řekla.