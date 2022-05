Kryptoaktiva vlastní každá desátá domácnost v eurozóně. Kupují je i chudí

Zájem o kryptoměny roste i v České republice, která ale není členem eurozóny. Podle březnového průzkumu je vlastní více než 13 procent českých investorů, před rokem to bylo necelých deset procent.

Trh kryptoměn dlouhodobě vykazuje prudké cenové výkyvy a zejména v poslední době prochází výraznou turbulencí. Úřady se proto snaží odhadnout, zda by prudké cenové výkyvy v tomto relativně novém segmentu finančního systému mohly znamenat hrozbu pro rozpočty domácností.

Kolem 37 procent respondentů oznámilo, že vlastní kryptoměny v objemu do 999 eur (24 644 Kč), zatímco 29 procent jich drží kryptoměny v objemu 1000 až 4999 eur (24 669 až 123 320 Kč) a 13 procent v objemu 5000 až 9999 eur (123 335 až 246 646 Kč). Zbytek jich investoval víc.

"V průměru ve sledovaných zemích platí, že u mladých dospělých mužů a velmi vzdělaných respondentů je větší pravděpodobnost, že investují do kryptoaktiv," uvedla ECB. "Co se finanční gramotnosti týče, pak u respondentů, kteří se zařadili buď na nejvyšší, nebo na nejnižší úroveň z hlediska výsledků finanční gramotnosti, byla vysoká pravděpodobnost, že drží kryptoaktiva."

Také v Česku je o kryptoměny zájem hlavně mezi mladými investory. Mezi těmi, kteří nejsou starší 26 let, vlastní kryptoaktiva třetina investorů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který se uskutečnil od 11. do 15. března.